Захарова заявила, что НАТО надо «уйти на пенсию» из-за агрессивных действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала НАТО «уйти на пенсию», заявив о том, что Североатлантический альянс старается сделать мир опаснее, пытаясь не допустить появления альтернативных сил, а также все чаще заявляя о своей глобальной роли и важности выхода за пределы Евроатлантики.

Захарова заявила, что все чаще от генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга можно услышать заявления о глобальной роли блока, что, по ее словам, «делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада».

«В этой связи напрашивается только один вывод - в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, посредством присоединения к альянсу Финляндии блок пытается «узурпировать всю систему евробезопасности».

Ранее в Кремле сказали о том, что вступление Финляндии в НАТО будет новым обострением ситуации, а Москва считает расширение блока посягательством на ее безопасность.