Трамп предупредил о потере долларом статуса главной мировой валюты из-за политики Байдена

Доллар может потерять статус главной мировой валюты из-за политики Байдена, считает Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар может лишиться статуса главной мировой валюты из-за политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Китай пытается вытеснить доллар США с места валюты номер один во всем мире. Если это произойдет, а под руководством Байдена, вероятно, произойдет, то станет самым большим поражением нашей страны в ее истории», – написал политик в социальной сети Truth Social.

Как отметил экс-президент США, такое развитие событий было немыслимо еще три года назад.

Напомним, ранее экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, высказал мнение, что доллар в течение ближайших десяти лет перестанет быть основной резервной валютой в мире. По оценке эксперта, юань составит конкуренцию доллару на фоне усиливающегося геополитического соперничества Соединенных Штатов и Китая.