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НовостиДом. Семья6 апреля 2023 6:42

Почему кошки пытаются убежать из квартиры, ответил ветеринар Галкин

Ветеринар Галкин объяснил стрессом стремление кошки сбежать из квартиры
Елена АКИМОВА
Ветеринар Галкин объяснил стрессом стремление кошки сбежать из квартиры

Ветеринар Галкин объяснил стрессом стремление кошки сбежать из квартиры

Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО

Ветеринар Богдан Галкин объяснил, почему домашние кошки часто пытаются выбежать из квартиры. Едва открывается входная дверь, как питомец стремится наружу.

Причин для этого немало. Выскочить в коридор его толкает стремление изучать новые территории, стрессы и «половая охота».

- Когда открывается дверь, в квартиру попадает множество неизвестных запахов. Большинство из которых для питомцев весьма привлекательны и заманчивы, - говорит NEWS.ru ветеринар.

У кошек сильно развито обоняние, они реагируют на запахи. Именно этим объясняется стремление вырваться на волю.

- А если наступила пора половой охоты, то коты и кошки так же стремятся покинуть свою территорию в надежде найти себе пару, - отмечает эксперт.

Но надо помнить, что дикая среда опасна для домашних четвероногих, так что стоит внимательно приглядывать за питомцем.

Еще одно возможное объяснение побега – это стресс и попытка найти более комфортные условия для жизни.

- Важно определить, связан ли стресс с побегом кошки. И если это так, то постараться улучшить условия жизни питомца, - заключил ветеринар.