Почему кошки пытаются убежать из квартиры, ответил ветеринар Галкин

Ветеринар Галкин объяснил стрессом стремление кошки сбежать из квартиры Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО

Ветеринар Богдан Галкин объяснил, почему домашние кошки часто пытаются выбежать из квартиры. Едва открывается входная дверь, как питомец стремится наружу.

Причин для этого немало. Выскочить в коридор его толкает стремление изучать новые территории, стрессы и «половая охота».

- Когда открывается дверь, в квартиру попадает множество неизвестных запахов. Большинство из которых для питомцев весьма привлекательны и заманчивы, - говорит NEWS.ru ветеринар.

У кошек сильно развито обоняние, они реагируют на запахи. Именно этим объясняется стремление вырваться на волю.

- А если наступила пора половой охоты, то коты и кошки так же стремятся покинуть свою территорию в надежде найти себе пару, - отмечает эксперт.

Но надо помнить, что дикая среда опасна для домашних четвероногих, так что стоит внимательно приглядывать за питомцем.

Еще одно возможное объяснение побега – это стресс и попытка найти более комфортные условия для жизни.

- Важно определить, связан ли стресс с побегом кошки. И если это так, то постараться улучшить условия жизни питомца, - заключил ветеринар.