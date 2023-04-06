Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в четверг, 4 апреля, ускорил свое снижение по отношению к доллару и евро. Американская валюта во время торгов превысила 80 рублей, что произошло впервые с 18 апреля прошлого года. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

По данным 09:17 мск, курс доллара вырос на 0,22%, составив таким образом 80,01 рубля, однако к 09:22 мск американская валюта ускорила рост до 80,07 рубля

Курс евро и юаня также рос. Европейская валюта прибавила 0,19%, и выросла до 87,45 рубля, а юань прибавил в цене 0,43%, поднявшись до 11,627 рубля.

Напомним, ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал маловероятным сильное изменение курса рубля, однако сказал о том, что такое развитие событий возможно при условии отсутствия новых политических факторов. Как считает эксперт, курс доллара должен находиться на уровне примерно 75 рубля, а евро стоить около 80 рублей.