Адвокат Жорин допустил, что за продажу вейпов несовершеннолетним введут уголовную ответственность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним потребителям. Вопрос рассматривается в Госдуме. Там отмечают, что подобный шаг обезопасит подрастающее поколение. Данная отрасль не получила должного регулирования , при этом не редки случаи, когда детям становится плохо после употребления данной продукции.

Поправки в законопроект могут принять уже 11 апреля, а значит, и ввести полный запрет.

Ранее в стране уже был принят частичных запрет на продажу никотиносодержащих вейпов для несовершеннолетних. Теперь планируется запретить как продажу, так и рекламу данных товаров.

- Электронные сигареты вызывают вред, такие случаи есть. К тому же, школьники могут использовать одно устройство, что способствует переносу вирусов и заболеваний, - говорит Пятому каналу адвокат Сергей Жорин.

Определить опасность продукции по составу невозможно. Порой там присутствуют вещества, которые не запрещены, но по факту являются психотропными и меняют сознание ребенка, провоцируют психологическую зависимость.

Это может привести, как к развитию зависимости от табакосодержащей продукции. Так и к употреблению иных психотропных веществ.

Сергей Жорин отметил, что нововведение будет включать в себя целый комплекс законов, а также, порядок их реализации. Скорее всего, он будет действовать по принципу ограничений продажи алкогольной продукции.

- Будут так же и санкции штрафные, и привлечение к административной ответственности, и, возможно, уголовная ответственность, — сказал эксперт.

В настоящий момент некоторые производители табачной продукции предлагают приравнять вейпы к сигаретам и распространить на них аналогичные запреты. Но законодатель хочет полностью ограничить подростков от пагубной продукции.

В свою очередь, заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царева в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала симптомы отравления организма электронным курительным устройством, а также рассказала о необходимых действиях в рамках оказания первой медицинской помощи.

- Чаще поступают с жалобами на головные боли, головокружение, утомляемость, снижение концентрации внимания, обморочные состояния, боли в животе, тошноту, - отметила медик.

Опросы показывают, что полный запрет продажи электронных сигарет в России поддерживает 67% респондентов. Против высказалось 13% опрошенных, сообщает "360".

Ранее, в Госдуме поддержали запрет на использование вейпов. Депутаты заявили, что эту продукцию стоит ограничить для детей, так как она наносит серьезный вред организму, передает Rt.