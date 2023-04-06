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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:49

Адвокат Жорин допустил, что за продажу вейпов несовершеннолетним введут уголовную ответственность

Госдума рассматривает законопроект, который полностью ограничит продажу данных изделий детям
Елена АКИМОВА
Адвокат Жорин допустил, что за продажу вейпов несовершеннолетним введут уголовную ответственность

Адвокат Жорин допустил, что за продажу вейпов несовершеннолетним введут уголовную ответственность

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним потребителям. Вопрос рассматривается в Госдуме. Там отмечают, что подобный шаг обезопасит подрастающее поколение. Данная отрасль не получила должного регулирования , при этом не редки случаи, когда детям становится плохо после употребления данной продукции.

Поправки в законопроект могут принять уже 11 апреля, а значит, и ввести полный запрет.

Ранее в стране уже был принят частичных запрет на продажу никотиносодержащих вейпов для несовершеннолетних. Теперь планируется запретить как продажу, так и рекламу данных товаров.

- Электронные сигареты вызывают вред, такие случаи есть. К тому же, школьники могут использовать одно устройство, что способствует переносу вирусов и заболеваний, - говорит Пятому каналу адвокат Сергей Жорин.

Определить опасность продукции по составу невозможно. Порой там присутствуют вещества, которые не запрещены, но по факту являются психотропными и меняют сознание ребенка, провоцируют психологическую зависимость.

Это может привести, как к развитию зависимости от табакосодержащей продукции. Так и к употреблению иных психотропных веществ.

Сергей Жорин отметил, что нововведение будет включать в себя целый комплекс законов, а также, порядок их реализации. Скорее всего, он будет действовать по принципу ограничений продажи алкогольной продукции.

- Будут так же и санкции штрафные, и привлечение к административной ответственности, и, возможно, уголовная ответственность, — сказал эксперт.

В настоящий момент некоторые производители табачной продукции предлагают приравнять вейпы к сигаретам и распространить на них аналогичные запреты. Но законодатель хочет полностью ограничить подростков от пагубной продукции.

В свою очередь, заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царева в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала симптомы отравления организма электронным курительным устройством, а также рассказала о необходимых действиях в рамках оказания первой медицинской помощи.

- Чаще поступают с жалобами на головные боли, головокружение, утомляемость, снижение концентрации внимания, обморочные состояния, боли в животе, тошноту, - отметила медик.

Опросы показывают, что полный запрет продажи электронных сигарет в России поддерживает 67% респондентов. Против высказалось 13% опрошенных, сообщает "360".

Ранее, в Госдуме поддержали запрет на использование вейпов. Депутаты заявили, что эту продукцию стоит ограничить для детей, так как она наносит серьезный вред организму, передает Rt.