Экс-разведчик ВС США предсказал время завершения украинского конфликта Фото: REUTERS

Украинский конфликт закончится летом этого года поражением Киева после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех», — заявил бывший разведчик ВС США, добавив, что именно поэтому он заявляет о завершении специальной военной операции в конце лета этого года.

Риттер также предположил, что украинский конфликт может закончиться и ранее из-за полного разгрома украинских войск. По его словам, вскоре ВСУ будут не в силах справиться с огромными потерями, что в итоге приведет к поражению.

Напомним, ранее Риттер выразил сомнение в успешной организации контрнаступления ВСУ, заявив, что украинские войска умеют только копать ямы и умирать в них.