Гемпель заявил, что соотечественники в ФРГ и коренные немцы интересуются, как переехать жить в Крым Фото: "КП" Архив

Несколько семей из ФРГ высказали желание переехать жить в Крым. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«К нам едут на постоянное место жительства наши бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы», — приводит РИА Новости слова главы комитета, который отметил, что одна из семей уже приехала в Крым для получения информацию о том, как можно переехать в регион.

Гемпель заявил, что немецкие граждане видят в Москве хранительницу христианских ценностей. «Население в западных странах, несмотря на оголтелую пропаганду, начало вникать в происходящее и давать оценку своим властям», — заявил он.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам прошедшего референдума, когда за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% жителей полуострова, а также 95,6% - жителей Севастополя.