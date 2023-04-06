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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:15

Гемпель заявил, что соотечественники в ФРГ и коренные немцы интересуются, как переехать жить в Крым

Одна из семей уже приехала в регион для получения информации о том, как можно туда переехать
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Гемпель заявил, что соотечественники в ФРГ и коренные немцы интересуются, как переехать жить в Крым

Гемпель заявил, что соотечественники в ФРГ и коренные немцы интересуются, как переехать жить в Крым

Фото: "КП" Архив

Несколько семей из ФРГ высказали желание переехать жить в Крым. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«К нам едут на постоянное место жительства наши бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы», — приводит РИА Новости слова главы комитета, который отметил, что одна из семей уже приехала в Крым для получения информацию о том, как можно переехать в регион.

Гемпель заявил, что немецкие граждане видят в Москве хранительницу христианских ценностей. «Население в западных странах, несмотря на оголтелую пропаганду, начало вникать в происходящее и давать оценку своим властям», — заявил он.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам прошедшего референдума, когда за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% жителей полуострова, а также 95,6% - жителей Севастополя.