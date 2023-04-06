Власти ДНР отменили смертную казнь после вхождения в состав России

В ДНР отменили смертную казнь после вхождения в состав России Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Власти Донецкой народной республики после вхождения в состав России отменили смертную казнь, сообщила депутат Народного совета ДНР, член Совета по права человека при президенте РФ Елена Шишкина.

«С момента вхождения в состав России на территории региона применяется законодательство, не противоречащее федеральному. Такая мера как смертная казнь в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», – сказала она в беседе с ТАСС.

По словам члена СПЧ России, смертные приговоры, вынесенные ранее в республике, не были приведены в исполнение.

Напомним, в июне 2022 Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников, стоявших на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о подданных Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.