В Москве откроется первый магазин Swed House - белорусского аналога IKEA

Монтаж вывески магазина Swed house в торговом центре "Щелковский", Москва. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

15 апреля 2023 года в Москве состоится открытие нового магазина белорусского бренда Swed House, который должен заменить шведский магазин IKEA. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ «Щелковский», где и будет находиться торговая точка.

По информации пресс-службы торгового центра, в магазине Swed House будут продаваться как товары собственного бренда, так и аналоги IKEA.

«В новом пространстве можно будет приобрести товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также знаменитые игрушки акулы», - сообщил представитель пресс-службы торгового центра ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что белорусский аналог IKEA - Swed House - может открыться в 10 торговых центрах Москвы в 2023 году. У данной компании есть заводы в России, Белоруссии, Казахстане и Китае.

Напомним, компания IKEA приняла решение продать свой бизнес в России после начала спецоперации на Украине. В начале 2023 года бывший завод IKEA в Ленобласти сменил собственника. Сделка по продаже трех из четырех предприятий шведской компании, расположенных в России одобрили в правительстве.