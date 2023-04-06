Минобороны Японии впервые заметило китайский авианосец «Шаньдун» в Тихом океане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Японии впервые заметило китайский авианосец «Шаньдун» в акватории Тихого океана. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Как заявили в ведомстве, группа китайских кораблей в составе авианосца «Шаньдун» и сопровождавших его фрегатов, а также быстроходного универсального корабля снабжения зарегистрирована вечером в среду, 5 апреля, около 300 км к югу от острова Хатэрума, который относится к префектуре Окинава.

Сообщается, что корабли следовали в восточном направлении. Отмечается, что для наблюдения за ними направили японский эсминец «Савагири».

Ранее в Тайване заявили о том, что «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море, предположив, что эти маневры могут стать частью учений.

«Шаньдун», является одним из двух китайских авианосцев. Он был построен Китаем самостоятельно на базе «Ляонина».