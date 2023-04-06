Захарова заявила, что РФ соизмеряет военное сотрудничество с Белоруссией с внешними угрозами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россия будет соизмерять действия по наращиванию военного сотрудничества с Белоруссией с внешней военно-стратегической обстановкой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Наше военное сотрудничество с Белоруссией, в том числе в ядерной сфере, полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам РФ. Дальнейшие шаги будем строго соизмерять с эволюцией военно-стратегической обстановки. На этом этапе, к сожалению, она продолжает деградировать», – сказал она в ходе брифинга.

По мнению Захаровой, напряжение у границ России и Белоруссии связано с конкретными действиями Соединенных Штатов и их союзников. Дипломат также напомнила об обновленной военной доктрине интеграционного объединения с Белоруссией, предполагающая строительство в рамках Союзного государства единого оборонного пространства.

Напомним, в октябре прошлого года РФ и Белоруссии сформировали совместную региональную группировку войск. Она предназначена для защиты западных границ Союзного государства и является элементом стратегического сдерживания.

Как писал сайт KP.RU, 26 марта президент России Владимир Путин заявил о договоренности между Россией и Белоруссией о размещении тактического ядерного оружия на территории республики.