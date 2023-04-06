В СПЧ призвали создать банк данных ДНК участников спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) РФ предложил создать банк данных ДНК участников специальной военной операции на Украине. Об этом сказано в заявлении СПЧ по итогам прошедшего в среду заседания организации.

«Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова», — приводятся в Telegram-канале ведомства заявление руководителя рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлии Белеховой.

Глава группы заявила о совместной работе с Минздравом и Министерством обороны по вопросу размещения военных в госпиталях, учитывая при этом места жительства родственников солдат, а также сообщила о проработке вопросов социальных паспорта семей участников спецоперации как «навигатора помощи» и выплат семьям.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Генпрокуратуры призвал разбираться в каждом конкретном случае обращения семей участников спецоперации, указав, что те должны получать поддержку.