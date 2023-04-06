Слой снега покрыл пляжи турецкого курорта Чешме. Фото: Tunç Soyer @ Twitter

Град и снег выпали в четверг, 6 апреля, на побережье турецкого курорта Чешме на Эгейском море. Об этом рассказал мэр города Тунч Сойер.

«Подобная картина в апреле означает, что климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни», — написал градоначальник в своем Twitter

Сойер заявил, что град и снег, который сопровождался штормовым ветром, выпали в трех районах города. По его словам, пожарные службы горожанам, у которых в снегу застряли автомобили, «а также устранили последствия стихии».

Фото: Tunç Soyer @ Twitter

Напомним, тем временем серия торнадо в ряде штатов США унесла жизни порядка 30 человек, а пострадали десятки человек. Как сообщалось, погибли от торнадо в таких штатах как Иллинойс, Индиана, Арканзас, Алабама, Делавэр, а также Миссисипи и Теннесси. При этом в последнем умерли 15 человек.