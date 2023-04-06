Правительство и премьер Финляндии подали заявление об отставке

Правительство Санны Марин в Финляндии ушло в отставку после избрания нового парламента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке правительства республики. Глава государства принял просьбу кабмина. Трансляцию ведет телерадиокомпания Yle.

Правительство Марин приняло решение уйти в отставку после проигрыша на выборах партии, возглавляемой премьер-министром. Теперь кабмин будет исполнять технические обязанности до назначения нового.

Как сообщается, формирование нового правительства собирают начать на следующей неделе под руководством победившей на выборах оппозиционной консервативной Национальной коалиционной партии. Напомним, лидер этой партии Петтери Орпо заявил о готовности начать формирование нового кабмина.

Выборы в парламент Финляндии прошли в минувшие воскресенье, 2 апреля. Социал-демократическая партия премьера заняла третье место, набрав 19,9% голосов, получив таким образом 43 места в парламенте. Национальная коалиционная партия одержала победу с 20,8% голосов, а второй стала партия «Истинные финны» с 20,1% голосов.