Модернизированная подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы на учениях в Черном море. Фото: kchf.ru

Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в ходе учений в акватории Черного моря. Об этом в четверг, 6 апреля, заявила пресс-служба Черноморского флота.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Алроса" Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3», - сказано в заявлении, где уточняется, что это является «составной частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению».

В сообщении также сообщили, в ходе учений, который прошел на одном из полигонов в Черном море, экипаж выполнил торпедные стрельбы по надводным, а также подводным целям

Как писал сайт KP.RU, на следующем этапе подготовки экипаж ожидает постановка минных заграждений, а также совершенствование действий по уклонению от атак противолодочной авиации.