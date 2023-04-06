В Азербайджане обезвредили группировку, планировавшую беспорядки для захвата власти

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали группу из шести человек, планировавших организацию в стране вооруженных беспорядков для того, чтобы захватить власть и создать религиозное государство. Фото: Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали группу из шести человек, планировавших организацию в стране вооруженных беспорядков для того, чтобы захватить власть и создать религиозное государство.

Согласно совместному сообщению МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Азербайджана, два человека, которые проживали в Иране и сотрудничали с местными спецслужбами, поручили жителю Азербайджана собрать группу для организации в стране вооруженных беспорядков и захвата власти, чтобы в последующем создать религиозное государство. Житель Азербайджана, в свою очередь, для реализации задуманного привлек еще несколько человек.

Члены группировки рассказывали в социальных сетях и на многолюдных мероприятиях о том, что они верующие, и пропагандировали «религиозный радикализм». Кроме того, они выполняли различные задания из-за границы «для подрыва сформировавшихся в Азербайджане традиций толерантности». Также участники группы продавали наркотики из Ирана, а вырученные деньги тратили на пропаганду радикализма и финансирование «другой подрывной деятельности» в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области силовики ликвидировали экстремистское сообщество, готовившее вооруженный захват власти. Против четверых мужчин были заведены уголовные дела по двум частям статьи об организации экстремистского сообщества.