Эрдоган пообещал полное обновление правительства Турции после президентских выборов Фото: REUTERS

После президентских и парламентских выборов в Турции правительство страны будет полностью обновлено, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Есть писатели, художники, интеллектуалы. Будут сюрпризы. Мы приступили к работам, связанным с формированием нового кабинета министров и администрации», – передает газета Hurriyet слова турецкого лидера.

По словам Эрдогана, власти страны рассмотрели уже более шести тысяч кандидатур.

Напомним, выборы в Турции назначены на 14 мая этого года. Основным оппонентом действующего президента Турции называют Кемаля Кылычдароглу, являющегося единым кандидатом «Народного альянса». Он также является лидером Народно-республиканской партии.

Ранее Кылычдароглу пообещал в случае избрания президентом Турции избежать новых «испытаний» в отношениях с Россией, и заявил о том, что странам нужно перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга.