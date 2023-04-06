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НовостиВ мире6 апреля 2023 8:42

Эрдоган пообещал полное обновление правительства Турции после президентских выборов

Власти страны рассмотрели уже более шести тысяч кандидатур, сообщил турецкий лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган пообещал полное обновление правительства Турции после президентских выборов

Эрдоган пообещал полное обновление правительства Турции после президентских выборов

Фото: REUTERS

После президентских и парламентских выборов в Турции правительство страны будет полностью обновлено, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Есть писатели, художники, интеллектуалы. Будут сюрпризы. Мы приступили к работам, связанным с формированием нового кабинета министров и администрации», – передает газета Hurriyet слова турецкого лидера.

По словам Эрдогана, власти страны рассмотрели уже более шести тысяч кандидатур.

Напомним, выборы в Турции назначены на 14 мая этого года. Основным оппонентом действующего президента Турции называют Кемаля Кылычдароглу, являющегося единым кандидатом «Народного альянса». Он также является лидером Народно-республиканской партии.

Ранее Кылычдароглу пообещал в случае избрания президентом Турции избежать новых «испытаний» в отношениях с Россией, и заявил о том, что странам нужно перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга.