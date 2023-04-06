В МИД Китая призвали США и НАТО взять на себя ответственность за украинский кризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис, считает официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

«Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность. НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление», – заявила она в ходе брифинга.

Как отметила дипломат, Пекин всегда занимал справедливую позицию в вопросе украинского кризиса, а также является инициатором мирного урегулирования конфликта на Украине и сторонником проведения переговоров. Позиция КНР имеет поддержку большинства стран, подчеркнула представитель китайского МИД.

Как писал сайт KP.RU, в феврале этого года Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Китаю санкциями и последствиями поставок России оружия для спецоперации на Украине.