Автопарк «скорых» Нижегородской области пополнили 74 новых автомобиля

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

«Важно обновлять парк автомобилей скорой помощи и в тех медучреждениях, которые находятся в крупных городах региона. В конце прошлого года принял решение предусмотреть на эти цели отдельные средства в областном бюджете. В результате в дополнение к федеральной поставке закупили еще 62 новых автомобиля», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона уточнил, что еще 12 машин были приобретены на федеральные средства по распоряжению Правительства Российской Федерации.

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Новый медицинский транспорт распределили между 22 муниципалитетами региона. Машины укомплектованы всем необходимым для оказания скорой медицинской помощи оборудованием. В оснащение каждого автомобиля входит дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, электронный аппарат для проведения управляемой искусственной вентиляции легких. Помимо этого автомобили подключены к системе ГЛОНАСС, также на них установлены навигаторы.

«Ежегодно за скорой медицинской помощью обращается каждый четвертый житель нашего региона. Увеличение количества современных автомобилей с необходимой медицинской техникой позволит сократить время доезда бригад медиков до пациентов», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов во время торжественной церемонии передачи новых автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения региона.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов (справа). Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Директор по развитию Горьковского автомобильного завода Андрей Кузнецов подчеркнул, что автомобили имеют термо- и шумоизоляцию, антискользящее напольное покрытие.

«При производстве автомобилей мы стараемся создать максимально комфортные условия для работы медицинского персонала, поскольку это напрямую влияет на эффективность оказания первой помощи», — пояснил Андрей Кузнецов.

Главный врач Ардатовской центральной районной больницы Мария Костерина уверена, что использование новых автомобилей, безусловно, повысит оперативность реагирования медиков в случаях оказания экстренной помощи.

«Надежность машин очень важна. Здорово, что наш автопарк обновляется такими ускоренными темпами», — сказала Мария Костерина.

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

НАША СПРАВКА

Обновление автопарка скорой медицинской помощи включено в народную программу «Единой России». Ранее партия обратилась к Президенту Владимиру Путину с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В федеральном бюджете на 2023 год по предложению партии финансирования сферы здравоохранения увеличено по сравнению с 2022 годом на 1 трлн рублей.