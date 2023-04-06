Тысяча вооруженных приезжих участвовали в беспорядках во французском Сент-Солине Фото: REUTERS

Тысяча вооруженных приезжих приняли участие в жестких столкновениях с правоохранительными органами на прошедшей ранее демонстрации против строительства водохранилища во французском Сент-Солине. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил официальный представитель французского правительства Оливье Веран.

«В Сент-Солине были тысячи человек, из которых около тысячи из-за рубежа, из стран Европы с оружием, чтобы напасть на полицейских и жандармов, которые пытаются сохранить порядок в сверхтяжелых условиях», — заявил представитель французского кабмина, — сказал он в эфире радио France Inter, не уточнив при этом, из каких именно стран были приезжие, а также чем они были вооружены.

В Сент-Солине по призыву свыше 150 организаций и партий люди вышли на демонстрацию против строительства водохранилища, которая вскоре переросла в столкновения с правоохранительными органами. Участники демонстрации применяли коктейли Молотова, а также пиротехнику и подожгли по меньшей мере четыре машины правохранителей.

Напомним, в конце марта в ходе манифестации против пенсионной реформы участники акции, организованной профсоюзами, подожгли дверь в здание мэрии Бордо.