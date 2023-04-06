Си Цзиньпин и Макрон провели встречу в Пекине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

Как передает Центральное телевидение Китая, встреча двух лидеров состоялась во второй половине дня 6 апреля в Доме народных собраний. Перед этим прошла церемония приветствия Макрона, председатель КНР и президент Франции наблюдали за маршем почетного караула со смотровой трибуны. Детали переговоров пока не раскрываются.

Напомним, в Пекин французский лидер приехал по приглашению Си Цзиньпина, он намерен пробыть в Китае три дня. Макрон планировал провести встречу с председателем КНР, на которой хотел обсудить, в том числе ситуацию на Украине. По мнению политика, Пекин может повлиять на ситуацию вокруг Украины, так как у него хорошие отношения с Россией.

Между тем в США считают, что визит президента Франции в Китай вряд ли повлияет на ситуацию на Украине.