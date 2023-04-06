Пользователи Twitter недовольны словами канцлера ФРГ о вступлении Финляндии в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: REUTERS

В Twitter пользователи выразили недовольство словами канцлера ФРГ Олафа Шольца. Ранее он опубликовал пост, где поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и назвал событие победой для трансатлантической безопасности.

«С Финляндией наш оборонительный союз растет. Мы полностью поддерживаем предстоящее присоединение Швеции», - уточнил он.

Но в комментариях немногие разделили радость Шольца. Некоторые писали о том, что это провокация и политик не может говорить от лица немцев.

«Добро пожаловать к вашим заклятым друзьям, Финляндия», - написал еще один комментатор.

Следующий же отметил, что «благодаря присоединению Финляндия может рассчитывать на усиление военного присутствия на своих границах, хотя до этого в такой мере не было необходимости».

Напомним, Финляндия стала членом Североатлантического альянса официально. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В Кремле говорили о том, что вступление Финляндии в НАТО только обострит ситуацию, отметив, что РФ считает расширение альянса посягательством на собственную безопасность.