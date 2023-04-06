Как накопить на первоначальный взнос по ипотеке?

О своих возможностях россияне узнают в онлайн-проекте по финграмотности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России стартовала интерактивная игра «МыСчитаем», которая позволит россиянам лучше понять свои финансовые возможности и воспользоваться программами по улучшению жилищных условий. Проект реализуется при поддержке ДОМ.РФ, Минфина России и программы развития «Другое Дело» (АНО «Россия – страна возможностей»).

«СФОРМИРОВАТЬ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ»

«На фоне появления огромного количества новых банковских услуг и экономических инструментов вопросы развития финансовой грамотности приобрели особенную актуальность для людей, – пояснил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. - Участие в проекте "МыСчитаем" позволит сформировать здоровые привычки финансового поведения, вести накопления и эффективнее планировать свой бюджет, в том числе для улучшения жилищных условий».

Он отметил, что во время игры также будут раскрыты возможности по накоплению первоначального взноса по ипотеке. Сегодня большинство ипотечных заемщиков для первоначального взноса использовали накопленные средства (63%), показал совместный опрос аналитического центра ДОМ.РФ и ВЦИОМ. В среднем первый взнос по кредиту составляет 35–40% от стоимости жилья. Согласно исследованию, основной источник первого взноса — собственные средства; только 22% опрошенных вложили в покупку деньги, вырученные при продаже предыдущего жилья. Улучшить жилищные условия помогают семьям меры господдержки — 12% ипотечных заемщиков использовали маткапитал для внесения первоначального взноса по кредиту. Важно, что потребкредит на первоначальный взнос берут не более 3%, что свидетельствует о ответственном поведении российских ипотечников.

В ходе игры участникам предложат выполнить более 100 заданий, которые разделены на семь блоков: выбор финансовой цели, планирование личного и семейного бюджета, устойчивое потребление, управление расходами, налоги, банковские продукты и финансовая безопасность, помощь государства и способы защиты своих прав. За успешное выполнение заданий будут начисляться очки в рейтинге, а также баллы в сервисе «Другое Дело».

Полученные баллы можно обменять на призы от партнеров проекта. В их числе – ВТБ, Росбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк Центр-Инвест, Росгосстрах Жизнь, Группа «Эталон», Touch. Победители игры будут выбраны из числа участников, набравших наиболее количество очков рейтинга.

И ДЛЯ КАРЬЕРЫ, И ДЛЯ ЖИЗНИ

«В дальнейшем проект планируется масштабировать и распространять на другие сферы. Игровые механики будут использоваться для дальнейшей популяризации знаний о способах ведения личных финансов, борьбы с мошенниками и современных финансовых продуктах. Говоря в целом о финансовой грамотности, считаем, что ее изучение должно идти непрерывно и не занимать относительно много времени, при этом приносить осязаемую выгоду для семейного бюджета. Сейчас мы интегрируем этот тезис в новую Стратегию формования финансовой культуры граждан до 2030 годы», - подчеркнул заместитель директора департамента финансовой политики Министра финансов РФ Алексей Яковлев.

«Платформа «Россия — страна возможностей» через свои проекты, в том числе программу развития «Другое Дело», стремится предоставить молодежи как можно больше возможностей для развития, — рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. - Финансовая грамотность — это знания, которые необходимы любому человеку не только для построения карьеры, но и в обычной жизни. Мы решили создать спецпроект, который облегчит понимание собственных финансовых целей, вопросов планирования бюджета и управления расходами через привычный и понятный молодым людям формат игры».

Программа онлайн-проекта «МыСчитаем» представлена на сайте. Целевая аудитория проекта – граждане России в возрасте от 18 лет, которые стремятся получить знания в области финансовой грамотности и сформировать навык накопления и достижения, поставленных финансовых целей.