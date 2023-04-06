Замгенсека НАТО заявил, что в альянсе не видят признаков изменения «ядерной реальности»

Замгенсека альянса добавил, что НАТО с осуждением относится к риторике РФ по данному вопросу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО не видят признаков изменения «ядерной военной реальности». Таким образом заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ прокомментировал заявления России, касающиеся ядерного оружия.

«Мы не видим на данный момент, у нас нет признаков изменения ядерной военной реальности РФ, как и НАТО - мы не изменили свою позицию, мы не повысили степень боеготовности, мы как альянс являемся ядерной сверхдержавой, но разыгрываем эту ситуацию крайне ответственно», - сказал Джоанэ в интервью агентству Agerpres.

Замгенсека альянса добавил, что НАТО с осуждением относится к риторике РФ по данному вопросу. Какая бы не была позиция России, альянс будет продолжать поддерживать Украину, заявил Джоанэ.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце марта президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что РФ в скором времени разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер пояснил, что в этом нет ничего необычного, так как США на протяжении десятилетий делали то же самое в странах НАТО и в Европе.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Беларусь при необходимости договорится с Россией о том, чтобы разместить ядерное оружие РФ на своей территории. Он добавил, что под это уже создана необходимая инфраструктура.