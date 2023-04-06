Песков назвал содержательной встречу Путина и Лукашенко в Москве 5 апреля 2023

Песков назвал содержательной встречу Путина и Лукашенко в Москве Фото: пресс-служба Кремля

Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшееся накануне в Москве, было содержательным и продолжительным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – рассказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 5 апреля, белорусский лидер прилетел в Москву на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС). Президенты России и Белоруссии провели встречу, на которой обсудили вопросы, которые не входят в повестку ВГС.

Само заседание совета состоится 6 апреля. На нем участники рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Также будут обсуждены планы и разработка Концепции безопасности СГ.