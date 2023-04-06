Песков заявил об отсутствии перспективы мирного урегулирования украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент украинские власти не демонстрируют перспектив для мирного урегулирования конфликта, отметив, что иных путей для России, кроме продолжения специальной военной операции, сейчас нет.

«Пока она не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования, исходя их позиции официальной и неофициальной, которую декларируют из Киева. Пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет», — заявил представитель Кремля в четверг, 6 апреля.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона. Как писал сайт KP.RU, французский лидер ранее заявил о важной роли Китая в украинском конфликте, отметив, что можно рассчитывать на Пекин, который «сможет образумить Россию», посадив стороны за стол переговоров.