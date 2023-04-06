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НовостиПолитика6 апреля 2023 9:47

Песков заявил, что Россия принимает меры для балансировки архитектуры безопасности из-за расширения НАТО

Представитель Кремля отметил, что Москва вынуждена заниматься вопросами укрепления обороны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что Россия принимает меры для балансировки архитектуры безопасности из-за расширения НАТО

Песков заявил, что Россия принимает меры для балансировки архитектуры безопасности из-за расширения НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о якобы пустых заявлениях Москвы по вопросу размещения ядерного оружия, обратил внимание на расширение Североатлантического альянса у российских границ, отметив, что это вынуждает Россию заниматься вопросами усиления своей безопасности.

«Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО, идет движение в обратную сторону. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность», — сказал представитель Кремля, отметив, что Москва принимает меры для того, чтобы сбалансировать на континенте всю архитектуру безопасности.

Напомним, ранее Песков назвал вступление Финляндии в Североатлантический альянс новым обострением ситуации, заявив также, что Москва считает расширение НАТО посягательством на российскую безопасность.