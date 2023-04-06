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НовостиПолитика6 апреля 2023 9:55

Песков заявил, что Китай имеет посреднический потенциал, но ситуация с Украиной сложная

Представитель Кремля прокомментировал слова Макрона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что Китай имеет посреднический потенциал, но ситуация с Украиной сложная

Песков заявил, что Китай имеет посреднический потенциал, но ситуация с Украиной сложная

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Пекин обладает весьма эффективным посредническим потенциалом, однако ситуация с Украиной на данный момент сложная.

«Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная», — заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего ранее о важной роли Пекина в украинском конфликте, представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день украинские власти не показывают каких-либо перспектив для мирного урегулирования конфликта. По его словам, иных путей для Москвы, кроме продолжения специальной военной операции, на данный момент нет.