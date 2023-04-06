ЦБ предоставит российским банкам возможность выдачи кредитов через мобильные офисы Фото: Shutterstock

Российские банки с октября этого года смогут выдавать кредиты через мобильные офисы, сообщает пресс-служба Банка России.

«Регулятор упрощает порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций и меняет их наименование на «мобильный офис»…Мобильный офис сможет проводить операции по кредитованию граждан, переводы по их счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме, предоставлять услуги инкассации компаниям», – сказано на сайте Центробанка.

Как отметили в ЦБ, изменения позволят финансовым организация расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, а также в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Банки будут сами определять количество сотрудников, работающих в мобильном офисе, тогда как ранее устанавливалась их минимальная численность. Вместе с тем им не нужно будет совершать каких-то действий по переименованию передвижных пунктов в связи со сменой наименования на «мобильный офис», говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Центробанк продлил ограничение на снятие наличной валюты.