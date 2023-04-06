В Кремле отреагировали на слова Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в скором будущем между Украиной и Польшей исчезнут все границы. Он заявил, что необходимо разобраться в том, имел ввиду Зеленский.

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, если президент Украины хочет выбрать путь, как у «своих соседей», к примеру, объявить, что страна перейдет с украинского на польский язык, вряд ли это «можно как-то понять».

Он предположил, что необходимо дальше следить за тем, какие заявления будет делать Зеленский, чтобы понять его план.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду, 5 апреля, украинский лидер в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой пообещал, что в скором времени между Украиной и Польшей будут стерты все границы – политические, экономические и исторические. Как именно это будет сделано, Зеленский не уточнил.