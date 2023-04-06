Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022

Курс евро поднялся выше 88 рублей Фото: REUTERS

Курс евро превысил 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:06 мск европейская валюта выросла на 0,83% – до 88,02 рубля, на 12:25 мск – до 88,11 рубля.

Доллар в свою очередь прибавил 1,16% и вырос до 80,76 рубля. Курс юаня поднялся до 11,73 рубля.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 6 апреля, курс американской валюты во время торгов превысила 80 рублей, что произошло впервые с 18 апреля прошлого года.

Напомним, ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал значительное изменение курса рубля маловероятным, однако обратил внимание на то, такое развитие событий возможно при условии отсутствия новых политических факторов. По его словам, курс доллара должен находиться на уровне около 75 рублей, а евро – около 80 рублей.