Губернатор Сергей Цивилев: Более 125 тысяч жителей Кузбасса вышли на первый общерегиональный субботник

На призыв губернатора Сергея Цивилева (в центре) провести субботник откликнулись 120 тысяч жителей региона. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Более 125 тысяч жителей Кузбасса вышли 6 апреля на первый всекузбасский весенний субботник. На призыв главы региона Сергея Цивилева убрать дворы и улицы после зимы откликнулись трудовые коллективы, школьники, студенты, пенсионеры, волонтеры и активисты.

«Мы приводим наш регион в порядок после зимы. У нас очень красивые города, природа. Надо, чтобы все населенные пункты как можно быстрее преобразились, люди почувствовали весну, хорошее настроение, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Очень приятно, что откликнулась молодежь и наши ветераны – они пришли с песнями, с музыкой, с концертами, создали праздничную атмосферу. У нас не просто субботник, а праздник весны».

В Кемерове одними из первых к субботнику присоединились студенты коммунально-строительного техникума имени В.И. Заузелкова. Молодые люди убрали снег, мусор и прошлогоднюю листву с газонов. Для поднятия настроения участники субботника включили песню Олега Газманова «Кузбасс – это каждый из нас».

В центре города активисты провели весеннюю уборку в парке Победы имени Георгия Жукова, Парке Чудес, скверах Искусств, Орбита, Юности, на проспекте Ленина и на улице Весенней. А в Заводском районе Кемерова устроили шуточный конкурс на самое большое количество мешков собранного мусора. Наиболее активных конкурсантов наградили поощрительными призами. По всему городу в этот день звучали музыка, песни военных лет, участников субботника угощали чаем и сладостями.

В Новокузнецке к всекузбасскому субботнику присоединились около 10 тысяч горожан. Уборка шла во всех районах города, активисты приводили в порядок скверы, дворы, улицы и общегородские пространства.

В Ленинске-Кузнецком жители собрали и вывезли более 230 кубометров мусора - примерно 15 автомобилей «КамАЗ». Дворы и улицы в порядок приводили около 3,5 тысяч горожан.

Весенняя уборка в Кузбассе продолжится до конца месяца. А 22 апреля жители региона присоединятся к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна».