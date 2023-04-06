Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава и Киев договорились о совместном производстве танковых снарядов калибром 125 миллиметров. Такое заявление в четверг, 6 апреля, сделал министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин, уточнив, что данное соглашение было подписано в минувшую среду, 5 апреля, в ходе визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского.

«Вчера во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя», — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

Камышин назвал главной задачей Министерства стратегической промышленности Украины наращивание производства боеприпасов, «как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами».

Напомним, в ходе своего визита в Варшаву украинский лидер пообещал, что в скором времени между Украиной и Польшей будут стерты все границы - экономические, политические, а также исторические.