Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркменистане

Путин назначил нового посла России в Туркменистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ивана Волынкина новым послом РФ в Туркменистане.

«Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным м полномочным послом Российской Федерации в Туркменистане», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла России в Туркмении Александра Блохина.

Напомним на этой неделе Путин подписал указ об освобождении Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии.

Ранее российский лидер подписал указы об освобождении Михаила Ванина и Владимира Липаева от должностей послов России в Латвии и Эстонии соответственно.

Сайт KP.RU рассказывал, как прошла встреча президента России с иностранными послами, что обсуждалось на церемонии вручения верительных грамот дипломатам и какие были сделаны заявления.