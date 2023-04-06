Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и Франции призывать мир к сдержанности в украинском вопросе

Франция и Китай будут сотрудничать в решении украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Францией и призывать мировое сообщество рационально и сдержанно вести себя в украинском вопросе. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР после встречи Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

“Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности (в украинском вопросе), а также к тому, чтобы избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля”, – процитировал канал главу Китая.

Напомним, по приглашению китайской стороны президент Франции Макрон прибыл с государственным визитом в Китай 5 апреля 2023 года. Агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец писало, что Макрон планирует обсудить с главой КНР ситуацию на Украине.

Издание Politico отмечало, что визит президента Франции в Китай вряд ли повлияет на ситуацию на Украине.