Врио главы ЛНР на встрече с Путиным назвал ситуацию в регионе относительно стабильной, но напряженной

Владимир Путин провел встречу с Врио главы ЛНР Леонидом Пасечником

Ситуация в Луганской народной республике относительно стабильная, но напряженная, заявил временно исполняющий обязанности региона Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хочу, прежде всего, доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал контролируемая, но напряженная. Противник гораздо реже стал обстреливать территорию Луганской народной республики», – сказал врио главы ЛНР.

По словам Пасечника, Вооруженные силы Украины не так часто используют для ударов по республике РСЗО HIMARS. Он отметил, что раньше эти системы применялись по объектам, где располагались военнослужащие и склады с вооружением, сейчас же наносятся хаотичные удары по мирному населению. Цели этих обстрелов не всегда понятны, подчеркнул врио главы республики.

На встрече с Пасечником глава государств призвал как можно быстрее создать в ЛНР органы федеральной исполнительной власти и организовать правоохранительные органы. Как отметил Путин, соответствующие поручения будут подготовлены и будут хорошим толчком для ускорения этой работы.

Напомним, ранее сообщалось, что обстрелы ВСУ в марте унесли жизни десяти мирных жителей Луганской народной республики, включая одного ребенка. Еще 46 человек, из них пять детей, были ранены.