Путин на встрече с врио главы Запорожской области Евгением Балицким обсудил вопросы транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким

Президент России Владимир Путин в четверг, 6 апреля, проводит встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой обсуждают вопросы транспортной инфраструктуры.

«Знаю, что вы хотели начать наш разговор с транспортной инфраструктуры. Мы с вами уже об этом говорили на встрече без камер, после этого я попросил наших коллег из РЖД и министра транспорта заняться этими вопросами подробно», — заявил российский лидер, отметив, что ведомства «уже представили некоторые свои соображения».

Глава государства также заявил, что поликлиники в подконтрольной России части Запорожья станут лучше, чем в еще не освобожденных областных городах региона.

Напомним, российский лидер в четверг, 6 апреля также встретился с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Как писал сайт KP.RU, президент России заявил о том, что главной задачей российских военных формирований должно стать полное отсутствие обстрелов Донбасса.