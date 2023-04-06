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НовостиПолитика6 апреля 2023 11:41

Путин заявил, что поликлиники в подконтрольной России части Запорожья будут лучше украинских

Президент заявил, что «оборудование будет новейшее»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что поликлиники в подконтрольной России части Запорожья будут лучше украинских

Путин заявил, что поликлиники в подконтрольной России части Запорожья будут лучше украинских

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время своей встречи с временно исполняющим обязанности (врио) главы Запорожской области Евгением Балицким сказал о том, что в подконтрольной Москве части Запорожья поликлиники будут лучше, чем в городах региона, которые еще не освобождены.

«Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне», - заявил глава государства, отметив, что «оборудование будет новейшее».

Как писал сайт KP.RU, встреча российского президента с врио главы Запорожской области началась с обсуждения вопросов транспортной инфраструктуры. Глава государства отметил, что данными вопросами займутся РЖД и министр транспорта, уточнив в своем заявлении, что они «уже представили некоторые свои соображения».