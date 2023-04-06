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НовостиПолитика6 апреля 2023 11:50

Путин обсудил с врио главы Херсонской области Сальдо газоснабжение

Российский лидер также предложил обсудить сельскохозяйственное производство
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин обсудил с врио главы Херсонской области Сальдо газоснабжение

Путин обсудил с врио главы Херсонской области Сальдо газоснабжение

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 6 апреля 2023 года, провел встречу с временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Российский лидер в начале беседы предложил обсудить газоснабжение, а также вопросы сельскохозяйственного производства.

«Вы хотели по газоснабжению, да, с этого начать? И потом по сельскохозяйственному производству», — начал беседу глава государства.

Напомним, как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 апреля, российский лидера также провел встречу с временно исполняющим обязанности (врио) главы Запорожской области Евгением Балицким. Их беседа началась с обсуждения вопросов транспортной инфраструктуры. Президент России заявил, что данными вопросами займутся РЖД, а также министр транспорта, отметив, что они «уже представили некоторые свои соображения».