Генпрокуратуру попросили проверить Диану Арбенину по статье о дискредитации ВС РФ

Диана Арбенина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Генеральную прокуратуру РФ просят проверить солистку группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России из-за ее заявлений, в которых она критиковала спецоперацию на Украине. С соответствующим обращением в надзорное ведомство обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В документе, копия которого есть у ТАСС, сообщается, что организация на протяжении долгого времени следит за тем, какие заявления делает певица, Арбенина не раз выступала с критикой решений, принятых российскими властями, по поводу специальной военной операции.

Согласно обращению, певица выступала с антироссийскими заявлениями еще в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ. В то же время, как отмечают в проекте, артистка продолжает гастроли, и неизвестно, куда тратятся вырученные от них средства.

Группа «Ночные снайперы» объявила гастрольный тур по российским городам с 10 апреля, но часть концертов были отменены.

Ранее за дискредитацию Вооруженных сил России был привлечен актер Дмитрий Назаров. Тверской суд Москвы оштрафовал артиста на 50 тысяч рублей.

Сейчас актер и его жена находятся в Израиле, где проходят гастроли Назарова. Напомним, артист выступал с антироссийскими заявлениями, а затем его уволили из Московского художественного театра имени Чехова.