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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:55

Женщина засудила департамент соцразвития за невыплату компенсации за сгоревший дом в Тюмени

Жилой дом в деревни Глубокое сгорел в апреле прошлого года
Источник:kp.ru
Суд обязал департамент выплатить компенсацию

Суд обязал департамент выплатить компенсацию

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бердюжский районный суд в Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах 54-летней женщины к администрации района, пишет сетевое издание «Наш город». По данным материалов дела, 16 апреля прошлого года в деревни Глубокое полностью выгорел жилой дом. В результате, женщина осталась без крыши над головой.

- Для предоставления единовременной выплаты по возмещению ущерба женщина обратилась в департамент социального развития Тюменской области. Департамент ей отказал, ссылаясь на то, что спорный жилой дом и хозяйственные постройки истца в перечень жилых помещений, пострадавших от чрезвычайной ситуации в результате пожара, - уточняется в документации суда.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования 54-летней женщины, а также обязал департамент социального развития выплатить денежные средства за сгоревший дом.