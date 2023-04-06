Женщина засудила департамент соцразвития за невыплату компенсации за сгоревший дом в Тюмени

Суд обязал департамент выплатить компенсацию Фото: Олег ЗОЛОТО

Бердюжский районный суд в Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах 54-летней женщины к администрации района, пишет сетевое издание «Наш город». По данным материалов дела, 16 апреля прошлого года в деревни Глубокое полностью выгорел жилой дом. В результате, женщина осталась без крыши над головой.

- Для предоставления единовременной выплаты по возмещению ущерба женщина обратилась в департамент социального развития Тюменской области. Департамент ей отказал, ссылаясь на то, что спорный жилой дом и хозяйственные постройки истца в перечень жилых помещений, пострадавших от чрезвычайной ситуации в результате пожара, - уточняется в документации суда.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования 54-летней женщины, а также обязал департамент социального развития выплатить денежные средства за сгоревший дом.