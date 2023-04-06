Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в июле 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в Североатлантический альянс на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба сейма.

«Необходимо пригласить Украину стать членом НАТО, подписать протоколы о вступлении и начать, когда создадутся соответствующие условия, процесс их ратификации», — сказано в документе.

За резолюцию проголосовали все 129 депутатов, которые присутствовали на заседании.

Напомним, в минувший понедельник, 3 апреля, генсек альянса Йенс Столтенберг сказал о том, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в украинском конфликте. Как он отметил, для предотвращения подобного развития событий блок предоставляет украинской стороне помощь, а также его позиция «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО».