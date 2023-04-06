Лукашенко раскрыл, какие вопросы обсуждались на закрытой встрече с Путиным Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президенты России и Белоруссии обсудили на закрытой встрече в Москве 5 апреля вопросы развития военно-промышленного комплекса, безопасности и обороны Союзного государства. Об этом сообщил белорусский лидер.

«Мы с Владимиром Владимировичем вчера обсудили вопросы закрытого характера – они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, развития ВПК и обороны Союзного государства», – сказал он на заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС).

Как отметил Лукашенко, переговоры оказались результативными, важные решения были приняты по всем обсуждавшимся вопросам.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 5 апреля, президент Белоруссии прилетел в Москву на заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Лидеры России и Белоруссии провели встречу, на которой обсудили вопросы, которые не входят в повестку ВГС.

Само заседание совета проходит в эти часы. На нем участники рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Также будут обсуждены планы и разработка Концепции безопасности СГ.