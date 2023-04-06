Во Владивостоке парня жестоко избили в подъезде дома

Пострадавшего срочно госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшное избиение произошло во Владивостоке под покровом ночи. Парень возвращался домой, когда неизвестный человек схватил его прямо в подъезде. Об этом сообщает портал vostokmedia.com.

Все произошло около двух часов ночи на улице Надибаидзе. Последствия драки были такими, что очевидцы опасались, что пострадавший не выживет. Они срочно вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, что с ним сейчас – неизвестно.

Приморцы поделились записью с камер видеонаблюдения в социальных сетях. На кадрах видно, как нападавший с силой бьет лежачего на полу парня. Жильцы опасаются теперь выходить из собственных квартир, когда такое происходит прямо под носом. Кто-то даже говорит, что подышать свежим воздухом теперь выходит только на балкон.

Неясно, кто был нападавшим и зачем он это сделал. Теперь этим займутся сотрудники силовых ведомств.