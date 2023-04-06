Путин призвал как можно быстрее создать в ЛНР федеральные органы исполнительной власти

Владимир Путин провел встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил о необходимости в кратчайшие сроки создать в республике федеральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы. Также он отметил, что данная работа “идет по времени в штатном режиме”, а соответствующие документы находятся в разработке.

“Вчера всё это обсуждали. Соответствующие поручения будут подготовлены, как мы и договаривались вчера. Надеюсь, что это тоже будет хорошим толчком для ускорения работы. Давайте ваши документы”, – заявил российский лидер.

Изначально Владимир Путин планировал провести личные переговоры с главами новых регионов России 5 марта 2023 года, однако встречи были перенесены на следующий день из-за плотного графика работы президента.

Напомним, главы новых субъектов России подписали документ о вхождении в состав РФ 30 сентября 2022 года. Решение было принято по итогам референдумов о вступлении в состав Российской Федерации, в которых за присоединение проголосовали 99,23% избирателей в ДНР, а в ЛНР – 98,42%.