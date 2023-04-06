Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе ОПК в Нижегородской области

Шойгу посетил предприятие ОПК в Нижегородской области Фото: Кадр из видео

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из заводов ОПК в Нижегородской области. На данном предприятии производятся снаряды для артиллерии, а также авиационные боеприпасы.

“Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы”, – сообщили 6 апреля 2023 года в Минобороны РФ.

Также в ведомстве заметили, что руководители предприятий ОПК в последние месяцы в разы увеличили объемы выпускаемой продукции. Заводы, задействованные в выполнении гособоронзаказа, продолжат расширение производства для удовлетворения потребностей армии России.

Напомним, в конце марта 2023 года Шойгу поставил задачу предприятиям ОПК продолжать наращивать производство оборонной продукции. Глава оборонного ведомства регулярно посещает заводы ОПК для проверки выполнения оборонного заказа, в последний раз он проинспектировал оборонные предприятия Челябинской и Кировской областей 28 марта 2023 года.