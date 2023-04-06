Политика-пророка Владимира Жириновского оцифруют и воскресят с помощью нейросети

Церемония открытия памятника Жириновскому на Новодевичьем кладбище Москвы прошла в четверг, 6 апреля, в годовщину смерти политика Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Цифровую версию Владимира Жириновского создадут при помощи нейросети. Ожидается, что алгоритм будет моделировать политические предсказания, которыми всем запомнился основатель ЛДПР. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал KP.RU лидер партии Леонид Слуцкий.

«Будет создан политический алгоритм «Жириновский» - самая передовая и прогрессивная политическая нейросеть. Алгоритм будет моделировать то, как гениально выступил бы Жириновский и что бы он предложил», - сообщил Слуцкий на открытии памятника Жириновскому.

Он отметил, что материалов для создания такого алгоритма более чем достаточно. В настоящее время в Университете мировых цивилизаций завершается масштабная работа по оцифровке наследия, которое осталось от основателя ЛДПР.

Церемония открытия памятника Жириновскому на Новодевичьем кладбище Москвы прошла в четверг, 6 апреля, в годовщину смерти политика.

В этот же день память основателя ЛДПР почтил российский президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Жириновский был патриотом, талантливым и неординарным человеком, а также авторитетным политиком, твердо стоял на защите российского суверенитета.

Владимир Жириновский долго болел и скончался 6 апреля прошлого года.

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