ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 2,1 % годовых

Доходность по вкладу «В юанях» при размещении средств на год составляет 2,1% годовых, на шесть месяцев – 2% годовых, на три месяца – 1,8% годовых. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней.

«Мы видим растущий интерес клиентов к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем, который привлекает граждан своей стабильностью. На фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем мы предложили клиентам депозит в юанях с привлекательной доходностью и на разные сроки. Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объёме операции от 500 тысяч рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи (с 10.00 до 19.00 МСК).