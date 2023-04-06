Банк России поднял официальный курс доллара до 80,67 рубля на 7 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный банк России поднял официальные курсы евро и доллара, установив их на 7 апреля в состоянии на 1 рубль и 18 копеек, и 1 рубль и 3 копейки, выше прежнего. Курсы этих валют также растут и 6 апреля.

Так, курс доллара был поднят на 1 рубль и 18 копеек, и 7 апреля составит 80,67 рубля. Курс евро претерпел похожие изменения, и был установлен на уровне 88,12 рубля. Согласно информации с валютных торгов Мосбиржи, по состоянию на 16:02 по МСК, курсы доллара показывают прирост на 1,03 %, а евро - на 0,89 %.

Отдельно отметим, что ЦБ РФ поднял и стоимость китайского юаня, однако незначительно - на 16 копеек. По состоянию на 7 апреля 2023 года он составит 11,70 рубля.

Ранее KP.RU сообщил о том, что доллар уже длительное время стремится превысить планку в 80 рублей, однако скоро его усиление должно завершиться, по оценкам экспертов.