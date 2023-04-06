Силуанов заявил, что рост цен на энергоносители приведет к укреплению рубля

Антон Силуанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель министерства финансов России Антон Силуанов прокомментировал ситуацию вокруг курса рубля. По его словам, российская валюта будет укрепляться вслед за ростом цен на энергоносители.

«Поэтому цены сейчас повысились на наши энергоносители и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», - заявил глава ведомства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как ранее писал сайт KP.RU, ЦБ повысил официальный курс доллара до 80,67 рубля на 7 апреля, а евро - до 88,12 рубля.

В четверг, 4 апреля, российская валюта ускорила свое падение по отношению к доллару и евро. Так, согласно информации Московской биржи, во время торгов курс доллара перевалил за 80 рублей в первый раз с 18 апреля 2022 года.

Ранее Силуанов заявил, что с удовольствием бы поучаствовал в эксперименте по получение зарплаты в цифровых рублях. Но, важно, чтобы такую валюту принимали и быстро меняли на обычные рубли, отметил глава Минфина РФ.